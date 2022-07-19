تسويق 36 ألف طن من الخضار بالسويداء

بين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس أكرم سراي الدين أن الكميات المسوقة من الخضار والمحاصيل الصيفية المسوقة بالسويداء أتجاوزت 36 ألف طن توزعت بواقع 22264 طناً من البندورة و8868 طناً من البطيخ الأحمر و2162 طناً من البطيخ الأصفر و1506 أطنان من الباذنجان و710 أطنان من الخيار و535 طناً من البطاطا و143 طناً من الفليفلة و75 طناً من الكوسا و48 طناً من القثاء، وتابع سراي الدين: عمليات التسويق مستمرة مع تواصل عمليات قطاف للمحاصيل والخضار في العديد من المواقع وخاصة الريف الغربي للمحافظة.