تسويق 551 ألف طن من القمح و8519 طن من الشوندر

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى اليوم 611874 هكتار، لافتا إلى أن الكميات المسوقة بلغت 551044 طن منها 493817 طن للمؤسسة العامة للحبوب و57227 طن للمؤسسة العامة لإكثار البذار، وأضاف أن المساحات المحصودة من محصول الشعير بلغت 173344هكتار حيث تم تسويق 711 طن للمؤسسة العامة لإكثار البذار.

وأشار حيدر أنه تم حصاد 35679 هكتار من محصول العدس و25145 هكتار من محصول الحمص، وفيما يخص محصول الذرة الصفراء بلغت المساحة المزروعة الإجمالية 25114 هكتار منها للعروة الرئيسية 2750 هكتار وللعروة التكثيفية 22369 هكتار.

أما فيما يخص المحاصيل الزيتية بلغت المساحة المزروعة للعروتين الرئيسية والتكثيفية 5623 هكتار منها عباد الشمس 1124 هكتار وفول الصويا 206 هكتار والسمسم 521 هكتار والفول السوداني 3771 هكتار . مضيفاً أن المساحة المزروعة بمحصول القطن بلغت24048 هكتار، والمساحات المزروعة من البطاطا للعروة الربيعية 14481 هكتار والعروة الصيفية 1222 هكتار.