صباغ خلال لقائه السفير الجزائري بدمشق: تعزيز العلاقات والزيارات البرلمانية بين البلدين

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عمق العلاقات السورية الجزائرية وأهمية تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن أمله بتعزيزها وتبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين.

وثمّن صباغ خلال لقائه سفير الجزائر بدمشق لحسن تهامي، المواقف المشرفة للجزائر شعباً وقيادة تجاه سورية في مواجهة ما تتعرّض له من حرب إرهابية وحصار جائر، مؤكداً أن هذه المواقف تدل على متانة وصلابة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتسلّم رئيس المجلس من السفير الجزائري رسالة مشتركة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل تتضمّن دعوة للمشاركة في الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في الجزائر الشهر القادم تحت شعار (العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية).

من جانبه، أكد السفير الجزائري أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تميّزت دائماً بالتلاحم الشعبي والحرص المتواصل من قيادتي البلدين على تعزيز جسور التواصل والتشاور والتنسيق بينهما.

ونوّه السفير تهامي بالانتصارات التي حققتها سورية على الإرهاب، معرباً عن أمله بأن تعود سورية أكثر ازدهاراً وتقدّماً مما كانت عليه في السابق.