فنزويلا تؤكد ضلوع أمريكا بالاعتداءات على منشآت النفط

أكد نائب رئيس حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد ” ديوسدادو كابيليو” تورط الحكومة الأمريكية في الهجمات الأخيرة التي استهدفت مصانع ومنشآت نفطية داخل فنزويلا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كابيليو قوله في مؤتمر صحفي “إن الهجوم على منشآت النفط وإرسال المرتزقة إلى بلادنا يشكل جزءاً من السياسة الإمبريالية الأمريكية.. وقد تم احتجاز عدد من هؤءلاء المرتزقة فيما أدين آخرون بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب بالدولة وارتكاب جرائم قتل.. إنهم مبعوثو الحكومة الأمريكية”.

وأضاف إن “العملية التخريبية الأخيرة في شبكة الغاز الوطنية في ولاية موناغاس شرق فنزويلا تدل على أن الحكومة الأمريكية لا تتخلى عن خططها لزعزعة الاستقرار في بلادنا” مشدداً على أن أجهزة الأمن الفنزويلية سترد على أي شكل من أشكال العنف في أراضي البلاد.

 

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