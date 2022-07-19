فوز جديد لسورية في”أولمبياد الكيمياء”

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري أربع ميداليات برونزية في الأولمبياد العالمي للكيمياء لعام 2022 الذي نظمته الصين في الثالث عشر من شهر تموز الجاري، وبينت هيئة التميز والإبداع أن الميداليات البرونزية أحرزها كل من الطلاب أحمد عز الدين من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين وسلمة عمران من الصف الثاني الثانوي من مدرسة المتفوقين بحمص وسلمان درويش من الصف الثالث الثانوي من مدرسة المتفوقين بحمص ومحمد غزال حميدة من الصف الثاني الثانوي من مدرسة المتفوقين بحلب.

وأوضحت الهيئة أن إحراز كل أعضاء الفريق للميداليات دليل على نجاح خطة الإعداد المدروس وقوتها وقدرتها على توسيع نطاق التألق بالتوازي لكل أفراد الفريق، وعدم الاعتماد فقط على الحالات الفردية الخاصة.