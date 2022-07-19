مباحثات اقتصادية بين سورية والباراغواي في غرفة تجارة دمشق

بحضور محافظ دمشق المهندس عادل العلبي بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مع وفد جمهورية الباراغواي اليوم فرص

وافاق التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تمتين العلاقات بين البلدين وتفعيل دور قطاع الاعمال بما يعود بالنفع على شعبي سورية والباراغواي.

المهندس العلبي أعرب عن امله بأن تشكل الزيارة انطلاقة حقيقية لزيادة التواصل بين تجار وشركات البلدين مع تقديم التسهيلات المتبادلة مؤكدا على ضرورة الاستفادة من امكانيات الجالية السورية في الباراغواي.

ودعا العلبي الشركات في الباراغواي الى التعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في سورية والتسهيلات المقدمة بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة.

بدوره أكد رئيس الغرفة محمد أبو الهدى اللحام خلال لقاء مع الوفد في مقر الغرفة أهمية فتح قنوات اتصال بين رجال الاعمال وتأسيس علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين مشيرا الى ان هذه الزيارة شكلت خطوة وفرصة مهمة للاطلاع على الاقتصاد السوري على أرض الواقع وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة ما يدل على وجود امكانية كبيرة للتعاون.

من جانبه أوضح السيناتور أوسكار روبن سولومون فرنانديز رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي أن هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب للنقاش في الامور الاستراتيجية وتطوير العلاقات بين البلدين مبديا اهتمامه بتذليل العقبات التي تواجه تطويرها بالتعاون مع السفارات والقنصليات في كلا البلدين داعيا أعضاء مجالس غرف التجارة السورية الى زيارة جمهورية الباراغواي ضمن وفد اقتصادي خلال العام الحالي.