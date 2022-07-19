مدفيديف: مخططات واشنطن لبيع الأسلحة إلى دول ثالثة لم تنته لأنها تجلب الكثير من الدولارات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: على الرغم من الفشل الذريع في العام الماضي وترك معدات عسكرية بقيمة 85 مليار دولار في أفغانستان، يواصل البيت الأبيض ضخ الأسلحة بدون أية رقابة وحساب، والمخططات المشبوهة لبيع الأسلحة إلى دول ثالثة لم تنته لأنها تجلب الكثير من الدولارات. يستمر توريد السلاح الفتاك إلى أوكرانيا بدقة وثبات، ربما لأن الولايات بحاجة إلى أفغانستان جديدة.

وتابع مدفيديف: “ينكر البنتاغون كل شيء كما هو متوقع، وتصدر عنه أكاذيب متشنجة ويظهر الارتباك في أقواله. وخلال ذلك يجري قمع أي صوت يحاول الاعتراض.

ووصف مدفيديف، الولايات المتحدة بالممول الفعلي للإرهاب الدولي. وقال، إن السلاح الأمريكي المورد إلى أوكرانيا سيصل إلى أيدي المجرمين في جميع أنحاء العالم.