هيئة الثروة السمكية ترجو من الصيادين الحفاظ على الحوتيات

نوهت الهيئة العامة للثروة السمكية والاحياء المائية إلى أن العديد من وسائل التواصل روجت إلى انتشار كثيف للحيتان في المياه الدولية، ووردت استفسارات عديدة حول الموضوع نرغب من إخوتنا مرتادي البحر التعرف على المعلومات التالية :

1- تعتبر الحوتيات من الأنواع البحرية المحمية بموجب اتفاقية ACCOBAMS لعام 1996 الخاصة بحفظ الحوتيات في البحر الأبيض المتوسط و البحر الأسود والمنطقة الأطلسية المحاذية.

2- كما تم وضع الخطة الوطنية لحماية الحوتيات في المياه البحرية السورية لعام 2008 بالتعاون مع المركز الإقليمي للمناطق ذات الحماية الخاصة في تونس (RAC_SPA) ومكتب سكرتارية الاتفافية الدولية لحماية الحوتيات في البحر المتوسط والبحر الأسود و المناطق المتاخمة للمحيط الأطلسي و بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة.

3- يوجد عشرين نوع من الحوتيات في البحر المتوسط منها تسعة أنواع تعيش في حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل دائم إلى جانب /11/ نوع آخر تتواجد بشكل عرضي او موسمي.

4- تعتبر الحيتان والفقمات من الثديات التي تأقلمت للعيش في الأوساط المائية البحرية وهي بعكس الأسماك الأخرى حيث لا تستطيع الاستغناء عن الهواء الجوي للتنفس وهي من الكائنات البحرية اللطيفة حيث لم تسجل أي حالة مهاجمة حوت او دلفين لأي شخص، حيث تم رصد من عام 2004 حتى تاريخه /13/ نوع من الحوتيات في سواحل محافظة طرطوس منها ثلاثة أنواع من الحيتان و عشرة دلافين(من ثلاثة أنواع من الدلافين) .

وسوريا عضو في مبادرة مسح الحوتيات في البحر المتوسط تعمل ضمن إطار اتفاقية حفظ الحوتيات في البحر الأسود و البحر المتوسط و المناطق الأطلسية المتاخمة ACCOBAMS وقدقام فريق المسح المشكل في وزارة الإدارة المحلية عام 2019 بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية وجامعة تشرين برصد مجموعة من الحوتيات التي تم مشاهدتها وهي:

1_ الحوت العنبر 2_ الحوت الأحدب 3_ الدلفين المخطط 4_ دلفين ريسو 5_ الدلفين الشائع