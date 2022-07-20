إخماد حرائق زراعية وحراجية في مصياف

أخمد فوج إطفاء حماة مساء اليوم عدة حرائق اندلعت في الحراج الجبلية والأشجار المثمرة في قرى الزاوي واللقبة والحيلونة بريف مصياف.

وذكر مدين العلي رئيس مركز حماية الغابات في مصياف أن الحرائق التهمت مساحات من الأشجار المثمرة كالزيتون والتفاح والرمان والأشجار الحراجية مشيراً إلى أن الرياح الشديدة أدت إلى سرعة امتداد النيران وصعوبة في التعامل معها فضلاً عن وعورة تضاريس المنطقة وتعذر وصول سيارات الإطفاء إلى مواقع النيران، وبين العلي أنه يجري حالياً العمل على تبريد بؤر النيران ومراقبتها على مدى الساعات المقبلة خشية اندلاعها مجدداً.

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