افتتاح قنصلية الباراغواي بدمشق

افتتحت اليوم القنصلية العامة الفخرية لجمهورية الباراغواي في المنطقة الحرة بدمشق، وفي كلمة له عقب حفل الافتتاح أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أن افتتاح القنصلية سيضع لبنة أساسية لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وفتح آفاق واعدة للتعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأشار سوسان إلى أن سورية وانطلاقاً من إيمانها بإقامة أفضل العلاقات مع كل دول العالم على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية حريصة على تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح المتبادلة لكل الشعوب و يرسي أسساً متينة للتعاون وضمان السلم.

من جهته أكد رئيس مجلس الشيوخ في الباراغواي أوسكار سولومون فرنانديز أن افتتاح القنصلية في دمشق سيسهم في تقوية وتعزيز العلاقات مع سورية مبيناً أن مجلس الشيوخ سيقدم كل العون الممكن لنجاح عمل القنصلية وأدائها للمهام المناطة بها.

القنصل الفخري لجمهورية الباراغواي في دمشق محمد قطان أوضح أن افتتاح القنصلية هو تكريس للعلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين لافتاً إلى علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين.