الاتحاد الأوروبي يضع خطط طوارئ لمواجهة نقص الوقود خلال الشتاء

البعث – وكالات:

وضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ اليوم، تخفّض الدول بموجبها استهلاك الغاز 15% حتى آذار، محذراً من أنه دون خفض كبير الآن قد تواجه الدول صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات.

واقترحت المفوّضية الأوروبية هدفاً طوعياً لجميع دول الاتحاد لخفض استهلاك الغاز 15% من آب إلى آذار، مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة نفسها خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2021.

ومن شأن الاقتراح أن يمكّن بروكسل من جعل الهدف إلزامياً في حالة الطوارئ، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي “وجود خطر كبير من نقص حاد في الغاز”.

ويحتاج الإجراء إلى موافقة أغلبية قوية من دول الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يناقشها دبلوماسيون من دول الاتحاد يوم الجمعة بهدف إقرارها في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في 26 تموز.

وواجهت الخطة بالفعل مقاومة من بعض الدول التي تشعر أن خططها للطوارئ لا تحتاج إلى دعم من الاتحاد الأوروبي. ويتعيّن على الدول تحديث خطط الطوارئ للغاز بحلول نهاية أيلول لإظهار الكيفية التي يمكنها بها تلبية هدف الاتحاد الأوروبي.

وفي الأثناء، أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أنها لم تتلقّ بعدُ وثائق رسمية من شركة “سيمنز” الألمانية حول إعادة المضخات (التوربينات) لمحطة “بورتوفايا” لاستئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب “التيار الشمالي 1” إلى ألمانيا.

وطلبت الشركة من نظيرتها الألمانية للمرة الثانية وثائق رسمية بهذا الخصوص، وأكدت أن هذه الضمانات، وكذلك الإصلاحات اللاحقة للمحركات الأخرى، تؤثر بشكل مباشر في تشغيل الخط.

من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية، أنها تتوقع استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب “التيار الشمالي 1” بعد انتهاء عمليات الصيانة التي تسبّبت في وقف عملية توريد الغاز.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة، كريستياني هوفمان، خلال إفادة صحفية قالت فيها: “نعمل وفق حقيقة أنه سيتم استئناف ضخ الغاز بشكل كامل عقب انتهاء فترة الصيانة، وأن روسيا سوف تفي بالتزاماتها التعاقدية”.

وفي وقت سابق، شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جودة إصلاح التوربينات في كندا، في محاولة أخرى منها لتعطيل عمل الخط.

وأضاف بوتين: “لم ترغب كندا في تسليم المضخات الخاصة بخط “نورد ستريم” لنقل الغاز، ليس بسبب العملية العسكرية الخاصة، ولكن لأنها تنتج النفط والغاز بنفسها وتخطط لدخول السوق الأوروبية”.

وفي سياق متصل، حذر بوتين من ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب خطط الحدّ من شراء النفط الروسي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في تصريحات للصحفيين اليوم: إن مقترحات الحدّ من شراء النفط من روسيا ستؤدّي إلى وضع مشابه للغاز وسترتفع الأسعار بشكل كبير.

وأضاف بوتين: نسمع كل أنواع الأفكار الجنونية حول الحدّ من كميات النفط الروسي والحدّ من سعره، وهذا هو الشيء نفسه الذي يحدث مع الغاز، والنتيجة ستكون ذاتها ارتفاع أسعار النفط.