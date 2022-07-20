الخامنئي: يجب وقف أي اعتداء على الأراضي السورية

جدد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي التأكيد على رفض بلاده أي اعتداء على الأراضي السورية وعلى وجوب منعه فيما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة عودة الجزيرة السورية إلى سيطرة الدولة السورية.

وقال السيد الخامنئي خلال استقباله في طهران اليوم الرئيس بوتين إن الحل السياسي للأزمة في سورية بالغ الأهمية ويجب منع أي اعتداء على أراضيها مشدداً على وجوب طرد الاحتلال الأمريكي من المناطق الخصبة والغنية بالنفط من سورية.

ودعا الخامنئي إلى اليقظة من سياسات الغرب الخادعة مشدداً على أن الأحداث العالمية تظهر حاجة إيران وروسيا لزيادة التعاون المتبادل.

وفيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا شدد الخامنئي على أن الغرب يعارض تماما أن تكون روسيا قوية ومستقلة منبها إلى أن حلف شمال الأطلسي تكتل خطير وهو لن يعرف حدودا وإذا لم يتم إيقافه في أوكرانيا فسوف يشن الحرب فيما بعد بذريعة أحداث شبه جزيرة القرم.

وأوضح الخامنئي أن أمريكا والغرب باتا اليوم أضعف من ذي قبل وعلى الرغم من الجهود وتضاءل بشكل كبير احتمال نجاح سياساتهما في منطقتنا بما في ذلك في سورية والعراق ولبنان وفلسطين.