الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بالسكري

غالباً ما يرتبط الشاي الأخضر بفقدان الوزن، لكن الحقيقة أن له الكثير من الفوائد، إذ يُعرف هذا المشروب الخالي من السعرات الحرارية باحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة. ومن المؤكد أنه يساعد في إنقاص الوزن عن طريق بدء حرق الدهون بشكل أسرع، ولكنه يمكن أن يقلل أيضاً من خطر الإصابة بمرض السكري.

ووفق الدراسة، فإن شرب كوبين من الشاي الأخضر يومياً يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في المستقبل القريب، وذلك حسبما نشر موقع “أون ماي هيلث” الطبي المتخصص.

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، من المحتمل أن يتأثر حوالى 693 مليون شخص بمرض السكري بحلول عام 2045.

وبالنظر إلى المخاطر، فقد أجرت جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين هذا البحث لتحديد ما إذا كان استهلاك الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

وفي هذا الاطار درس باحثون صينيون بيانات من 27 دراسة مع 2194 مشاركاً، وقد أظهرت البيانات المجمعة أن الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم.

وحسب الدراسة، فإن شرب الشاي الأخضر قد لا يساعد في إنقاص الوزن فحسب، بل يساعد أيضاً في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

كما كشفت الدراسة، التي استندت إلى تحليل تلوي لـ27 تجربة، أن شرب الشاي الأخضر يحسن مستويات الغلوكوز في الدم أثناء الصيام.

ومع ذلك، لم يكن لاستهلاك الشاي الأخضر أي تأثير كبير على الأنسولين الصائم في الدم؛ وهو اختبار يقيس كمية السكر في الدم المرتبط بالهيموغلوبين.

وأشار باحثون إلى أن الدراسات طويلة المدى لفحص فوائد مكملات الشاي الأخضر في إدارة مرض السكري مطلوبة، حتى لو كشفت الدراسات قصيرة المدى أنها “تقلل بشكل كبير من نسبة الغلوكوز أثناء الصيام”.

إن شرب الشاي الأخضر وحده لن يمنع مرض السكري، لذلك ستحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحيح وخطة تمرين للبقاء بصحة جيدة، قلل أيضاً من استهلاك السكر غير الضروري لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

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