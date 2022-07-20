الصين تدعو الولايات المتحدة إلى احترام سيادة سورية ووقف نهب مواردها

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها والكف فوراً عن نهب مواردها الوطنية.

ونقلت وكالة (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (وانغ ون بين) قوله في مؤتمر صحفي: إن الجيش الأمريكي لا يزال يحتل مناطق إنتاج الحبوب والنفط الرئيسية في سورية وينهب ويسلب الموارد الوطنية السورية ما يفاقم الأزمة الإنسانية المحلية” مشيراً إلى أن وجود الولايات المتحدة في سورية شكل من الإرهاب.

ولفت وانغ إلى أن “الولايات المتحدة تتفاخر دائماً بما يسمى أعلى معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون إلا أن الإجراءات الأمريكية في سورية تثبت أنها فشلت بالفعل في كل هذه الجوانب”.

وشدد وانغ على “ضرورة احترام الولايات المتحدة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها والاستجابة لدعوات الشعب السوري ورفع العقوبات أحادية الجانب فوراً عنها والتوقف الفوري عن نهب الموارد الوطنية السورية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوري من خلال أفعال ملموسة”.