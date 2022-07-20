الطالب الأول بريف دمشق عبد الرحمن ل” البعث ” : التفوق رافقني منذ المرحلة الابتدائية

ريف دمشق – علي حسون

سجلت محافظة ريف دمشق حضوراً مميزاً على صعيد تفوق طلابها في شهادة التعليم الأساسي، إذ جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى القطر بعد محافظتي طرطوس ودمشق ،بعد أن حقق تسعة طلاب ” ذكوراً وإناثاً” العلامة الكاملة في مجموع الدرجات.

” البعث ” التقت الطالب عبد الرّحمن محمّد عليا من مدينة الكسوة، إذ استطاع أن يحصل العلامة التامة 3100 درجة، معرباً عن سعادة غامرة بهذا التفوق الذي لم يأتِ بالأمر السهل حسب كلامه ، حيث كان حصاد عدة سنوات من الجهد والتّعب.

وأوضح عليا أن الحصول على العلامة التامة لم تكن المرّة الأولى ، إذ رافقه التفوق منذ صفوف المرحلة الابتدائيّة، إضافة إلى فوزه لمرتين بالرّيادة على مستوى محافظة ريف دمشق في التّعبير الأدبي .

ونوه عليا بالدور الكبير لأسرته والكادر التدرسي في تحقيق هذا التميز لاسيما من ناحية تأمين كامل الاحتياجات والأجواء المثالية للدراسة والدعم المعنوي والمتابعة الحثيثة من المدرسين.

ويهدي عليا هذا التفوق لأرواح الشهداء الابرار وأبطال الجيش العربي السوري الذين لولا تضحياتهم لم تستطع متابعة التحصيل الدراسي وتحقيق التفوق .

والجدير بالذكر أن سبعة وتسعين طالباً وطالبة استطاعوا نيل العلامة التامة من مختلف المحافظات ، إذ تربعت محافظة طرطوس على المرتبة الأولى بواحد وثلاثين طالباً وطالبة ومن بعدها دمشق بخمسة وعشرين طالباً وطالبة ومن ثم ريف دمشق .