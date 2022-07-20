انطلاق مهرجان الغدير الدولي للإعلام بمشاركة سورية

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أعمال مهرجان الغدير الدولي الثالث عشر للإعلام بمشاركة وفد إعلامي سوري برئاسة أحمد ضوا معاون وزير الإعلام.

وقال هادي العامري رئيس تحالف الفتح وراعي المهرجان:“لقد عبرت سورية المحنة وتحقق نصرها الكبير على كل أعدائها ولم يبق إلا الاشهار الرسمي للنصر وهو مسألة وقت ليس إلا”.

ومنحت إدارة المهرجان في حفل افتتاحه الفنانين صباح الجزائري وباسل الخطيب جائزتي المهرجان تثميناً لمشوارهما الإبداعي والفني.

وتشارك في المهرجان أربع عشرة دولة عربية وإحدى عشرة دولة أجنبية إضافة إلى عشرات المؤسسات الإعلامية العربية والدولية وسبعين مؤسسة إعلامية عراقية.