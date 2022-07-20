توقعات بتعثر النمو في الألماني جراء نقص الغاز 

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا جراء كبح نقص توريدات الغاز الروسي انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا.

ونقلت رويترز عن التقرير الصادر عن الصندوق اليوم قوله إن التضخم المرتفع ناتج عن زيادات حادة في تكاليف الطاقة كعامل سلبي يضغط على النمو مع توقع نمو الأسعار 7.7 بالمئة في 2022 و 4.8 بالمئة في 2023.

وإلى جانب ذلك حذر صندوق النقد من أن عودة ظهور الإصابات بكوفيد 19 قد يكون لها أيضاً تأثير سلبي على النمو في ألمانيا بتكثيف اختناقات سلاسل التوريد.