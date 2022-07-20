تيليجرام يعلن عن مميزات جديدة

أعلن تطبيق تيليجرم عن العديد من الميزات الجديدة التي ستنال إعجاب الكثيرين من مستخدمي أندرويد و iOS.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر “Telegram Messenger”، أوضحت منصة تيليجرام وفرت مزايا جديدة لجميع مستخدميها على نظام التشغيل أندرويد و iOS من بينها عدة خيارات ستسمح للمستخدمين باختيار أيقونة مختلفة لشعار التطبيق الخاصة بهم.

وتشمل الخيارات المتاحة 5 أيقونات مختلفة، تتضمن الشعار الافتراضي لتطبيق تيليجرام، ثم خيار مشابه ولكن بخلفية بيضاء يسمى كلاسيكي Vintage، والثاني هو Aqua وهي خيارات مخصصة لمستخدمي الإصدار المجاني، والثالث يسمى Premium ، أما الرابع فهو خيار Turbo، أما الخيار الأخيار فهو Nox، وتأتي الثلاث خيارات الأخيرة للمشتركين المميزين بخدمة Telegram Premium.

وقدمت منصة تيليجرام للمشتركين بخدمتها المدفوعة، شارة مميزة تظهر بجوار أسمائهم في قائمة الدردشة ورؤوس الدردشة وقوائم الأعضاء وفي ملفهم الشخصي، مما يتيح للآخرين معرفة أن أصحاب هذه الحسابات يساعدون في دعم التطبيق.

وكما أصبح بإمكان مستخدمي تيليجرام تحميل الصور أو مقاطع الفيديو لاستخدامها كصورة للملف الشخصي على التطبيق، مما يتيح لجميع مشتركي خدمة Telegram Premium، مشاهدة صورة البروفايل المتحركة في جميع أنحاء التطبيق، بما في ذلك الدردشات وقائمة الدردشة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت صفحة تيليجرام أنه يمكن تغيير المجلد الافتراضي الخاص بجميع الدردشات على المنصة، وإنشاء تبويب آخر مخصص بالصفحة الرئيسية للتطبيق، مما يسهل إضافة دردشات محددة ومتابعتها بعيداً عن جميع جهات الاتصال التي تقوم بمراسلتها، حيث يمكنك تخصيص دردشة لزملاء العمل أو العائلة لمتابعة كلاً منهم على حدا.

كما أشارت خدمة المراسلة المشفرة، إلى مستخدمي الاشتراك المدفوع سيحصلون على ميزة مفيدة ستمكنهم من حظر تلقي الرسائل الصوتية، أو اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها، وتتوفر الخاصية الجديدة ضمن “إعدادات الخصوصية” بالنسجة التجريبية من التطبيق.

وباستخدام التطبيق المتميز “تيليجرام بريميوم”، يمكنك متابعة ما يصل إلى 1000 قناة، وإنشاء 20 مجلد دردشة مع ما يصل إلى 200 دردشة لكل منها، بالإضافة إلى تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.