جامعة دمشق: استمرار تسجيل طلاب التعليم لغاية الرابع من شهر آب القادم

يستمر تسجيل طلاب التعليم المفتوح في جامعة دمشق للفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022 لغاية يوم الخميس 4-8-2022.

وذكرت الجامعة الطلاب بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل على مقررات الفصل الثاني لأن الامتحانات ستبدأ في الرابع عشر من شهر آب القادم.

وأشارت الجامعة إلى أن اختيار المقررات يكون بشكل قطعي غير قابل للتعديل أو الإضافة ويتم تسديد الرسوم في فروع المصرف العقاري بجميع المحافظات لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على تعليمات التسجيل بالتفصيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتعليم المفتوح.

 

مقالات ذات صلة

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الداخلية

28-يونيو-2022

اجتماع”اللجنة المشتركة”يؤكد على رفع جودة الخدمات الصحية

18-مايو-2022

كتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية البطولية عند مدخل”سلفيت”

30-أبريل-2022

تضرر البطاطا واللوزيات بريف حماة سبب الصقيع  

14-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى