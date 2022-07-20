جامعة دمشق: استمرار تسجيل طلاب التعليم لغاية الرابع من شهر آب القادم

يستمر تسجيل طلاب التعليم المفتوح في جامعة دمشق للفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022 لغاية يوم الخميس 4-8-2022.

وذكرت الجامعة الطلاب بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل على مقررات الفصل الثاني لأن الامتحانات ستبدأ في الرابع عشر من شهر آب القادم.

وأشارت الجامعة إلى أن اختيار المقررات يكون بشكل قطعي غير قابل للتعديل أو الإضافة ويتم تسديد الرسوم في فروع المصرف العقاري بجميع المحافظات لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على تعليمات التسجيل بالتفصيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتعليم المفتوح.