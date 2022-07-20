رئيسي خلال لقائه المقداد: مستمرون في تطوير علاقاتنا الثنائية

جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها لافتاً إلى استمرار طهران في التعاون مع سورية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأوضح الرئيس الايراني خلال لقائه الدكتور فيصل مقداد وزير الخارجية والمغتربين أن الجانب الإيراني أكد خلال اجتماع رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا في طهران أمس ضرورة الامتناع عن أي إجراءات تمس بسيادة سورية ما ينعكس سلباً على كل الدول المعنية، وشدد على ضرورة خروج القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي في سورية.

بدوره أشار الوزير المقداد إلى ارتياح سورية لنتائج القمة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا وعبر عن تقديرها للمواقف الواضحة والمبدئية التي تتخذها إيران إزاء سورية.

كما قدم الوزير المقداد عرضاً حول آخر المستجدات ذات الصلة بسورية، مؤكداً عزم سورية الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع إيران في مختلف المجالات.