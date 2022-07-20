صباغ يؤكد أهمية تبادل الوفود لتعميق الصداقة مع الباراغواي وتوحيد الآراء في الاجتماعات الدولية

بحث رئيس مجلس الشعب حموده صباغ مع أوسكار روبن فرنانديز رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في المجال البرلماني.

ولفت صباغ إلى أهمية تبادل الزيارات والوفود لتعميق أواصر الصداقة وتنسيق وجهات النظر وتوحيد الآراء في الاجتماعات الدولية، ونوه رئيس مجلس الشعب بدور السوريين الذين هاجروا منذ قرون ويتبوؤون اليوم مراكز سياسية كبيرة في الباراغواي.

بدوره أكد السيناتور فرنانديز أن هذه الزيارة التاريخية إلى سورية حملتهم مسؤولية كبيرة لنقل الصورة الحقيقية عن سورية إلى بلادهم حكومة وبرلماناً وشعباً ودحر جميع الأكاذيب التي حاول الإعلام الغربي تلفيقها من خلال وسائله.

ولفت فرنانديز إلى استعدادهم لتطوير العلاقات بين البلدين وخاصة الاقتصادية والتجارية منها والسياحة.