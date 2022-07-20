صرف 73 مليار ليرة قيم الحبوب المسوقة بحمص

حمص – صديق محمد

يواصل فرع المصرف الزراعي التعاوني بحمص عمليات صرف قيم الأقماح المسوقة لفرع السورية للحبوب وفرع إكثار البذار للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي المبالغ المصروف 73 مليار ليرة سورية منها 3 مليار للأقماح المسوقة لفرع إكثار البذار.

وبين مدير فرع المصرف محمد الأحمد لـ “البعث ” أنه يتم صرف المبالغ المالية للمزارعين وفق قوائم اسمية وردت إلى المصرف حسب الكميات المسلمة، ليقوم المصرف خلال فترة ما بين 48 و72 ساعة بدفع قيمة المحصول للفلاحين، لافتاً إلى أن فروع المصرف استلمت قوائم بقيمة 83 مليار ليرة سورية حتى تاريخه، حيث بلغت القيم المصروفه في فرع حمص 22.200 مليار ليرة وفي فيما بلغت في مصرف القصير 23.400 مليار ليرة وفي تلكلخ 9.700 مليار ليرة وتدمر 12 مليار وفي مصرف الرستن 5.900 مليار ليرة، علماً أن السيولة متوفرة ولا يوجد أي عوائق أو صعوبات تواجه عمليات الصرف.