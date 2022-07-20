عبد اللهيان: إيران أكثر الأطراف التزاماً بالاتفاق النووي

البعث – وكالات:

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لن تبتعد عن منطق المسار الدبلوماسي في المفاوضات النووية مع مجموعة أربعة زائد واحد وستواصل طريقها بكرامة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد.

وقال عبد اللهيان في رسالة وجّهها اليوم إلى المؤتمر الإقليمي الأول للوحدة الإسلامية المنعقد في مدينة سنندج غرب إيران: إن الجانب الأمريكي يقول إن مشكلاته الداخلية تحول دون القبول بقضايا أكثر من المفاوضات، لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية تعمل على ضمان المزيد من المزايا الاقتصادية ومصالح الشعب الإيراني مع الالتزام بالخطوط الحمراء.

وأضاف عبد اللهيان: إننا أكثر الأطراف التزاماً بالاتفاق ونرحّب باتفاق جيد ومستدام وقوي وإلغاء العقوبات عبر المسار الدبلوماسي ولن نغلق نافذة الدبلوماسية، مشدّداً على ضرورة تحلي أمريكا بالنظرة الواقعية في المفاوضات كي يفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق جيد.

وانطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للوحدة الإسلامية في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران بمشاركة وفد من علماء الدين من سورية ودول أخرى وتستمر فعاليات المؤتمر ليومين.

إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي أنّ بورصة العملات الإيرانية أطلقت التعامل بثنائي الريال الإيراني والروبل الروسي.

وأضاف أبادي: لن يكون الدولار واليورو وحدهما العملتين المحدّدتين لقيمة العملة الإيرانية، بل سيكون هناك تعامل بالروبل إلى جانب باقي العملات، آملاً أن يحقق التنوع في التعامل بالعملات أثراً في خفض تأثير الدولار، مبيّناً أنّ فتح التداول بثنائي العملات الروبل الروسي والريال الإيراني خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا.