لافروف: واشنطن ولندن تدفعان روسيا وأوروبا إلى المواجهة

موسكو – وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، ترغبان في دفع روسيا إلى مواجهة أوروبا، بتزويدهما أوكرانيا بالأسلحة، مضيفاً، في مقابلة مع قناتي “روسيا اليوم” و”نوفوستي” الروسيتين، أنه “لن تتاح لأوكرانيا أي فرصة للتفاوض مع روسيا ما دامت مبعدة عن أي خطوة بناءة”.

وبشأن احتمال اندلاع تصادم نووي بين روسيا وأوروبا، قال لافروف إن”الحرب النووية ليس فيها منتصر، لذلك لا يمكن أن تنشب حرب نووية”.

وتعليقاً على تصرفات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال لافروف إنّ “زيلينسكي ممثل بارع وفقاً لنهج ستانيسلافسكي (المخرج المسرحي الروسي الشهير كونستانتين ستانيسلافسكي)، لهذا فهو سريع التقمّص”.

وكان الاتحاد الأوروبي اقترح، الثلاثاء، تمويلاً قدره 500 مليون يورو من أجل “عملية شراء مشتركة للأسلحة بين الدول الأعضاء، لسدّ النقص في المخزونات” التي انخفضت عقب حملة التسليح الأوروبية لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.

وأكدد مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بدوره، الاثنين، أنّ “القرار السياسي للاتحاد الأوروبي قضى بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل شراء السلاح”.

يذكر أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أكد، في شهر حزيران الماضي، أنّ “أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستفتّت الأسلحة، التي تحصل عليها أوكرانيا من الغرب كالمكسّرات”.

وفي 17 أيار الماضي، أعلنت روسيا، استهداف شحنات أسلحة أميركية وأوروبية، قرب مدينة لفوف غربي أوكرانيا.