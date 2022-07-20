“مجلس نقابات العمال العرب”ينعقد بدمشق الشهر المقبل

أقرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عقد المجلس المركزي للاتحاد واجتماع الأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية في دمشق في العاشر من شهر آب القادم.

وأجرت الأمانة العامة اجتماعها عن بعد أمس برئاسة الأمين العام للاتحاد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري.

الأمين العام للاتحاد بين أن هدف الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هو الحفاظ على وحدة الحركة النقابية العربية ووحدة المنظمات القطرية ومواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الصعد، داعياً إلى توحيد الرؤى والأهداف والتركيز على المشتركات في العمل النقابي وتعزيز دور وعمل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأشار خلال حديثه إلى أعمال الصيانة التي تجري في مقر الاتحاد الدولي بدمشق إضافة إلى تجهيز المعهد العربي للدراسات العمالية والذي استأنف عمله مؤخراً وأطلق أولى دوراته العمالية ليعود إلى سابق عهده في تدريب وإعداد الكوادر النقابية العربية.

بدورهم أكد الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة العامة ضرورة وأهمية تفعيل دور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف أعضائه.

هذا وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن كل من سورية ومصر ولبنان والعراق وفلسطين وتونس وموريتانيا و السودان.