الثورة بطلا لكأس سلة السيدات للموسم الرابع على التوالي

احتفظ فريق الثورة للسيدات لكرة السلة بلقبه بطلا لكأس الجمهورية بعد فوزه على الوحدة

بنتيحة (57 – 52) نقطة في المباراة النهائية التي جرت مساء اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.

المباراة جاءت مثيرة في مجرياتها فسيطر الوحدة على ربعها الأول لكن الأرباع الثلاثة التالية كانت للثورة الذي عرفت فيه لاعباته كيف يسيطرن على المباراة عبر الهجوم السريع والسيطرة على الريباوند الهجومي والدفاعي، وتميزت سيدرا سليمان ونورا بشارة اللتين سجلتا معظم سلات الثورة.

بهذا الفوز يجمع الثورة بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم ، كما أن اللقب هو الرابع للثورة على التوالي.

عماد درويش