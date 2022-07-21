الخارجية والمغتربين تقيم حفل وداع للسفير البرازيلي بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين حفل وداع لسفير جمهورية البرازيل الاتحادية بدمشق فابيو فاز بيتالوكا بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده لدى سورية وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وأعرب السفير بيتالوكا عن شكره وامتنانه للسيد الرئيس بشار الأسد وللحكومة والشعب السوري ولطاقم وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونهم معه لإتمام مهامه سفيرا لبلاده في سورية.

ونوه السفير بيتالوكا بتضحيات الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع معرباً عن أمله بتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في سورية.

من جهته أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان رغبة البلدين في توطيد أواصر التعاون بينهما مشيراً إلى أن السفير بيتالوكا تميز بالعطاء والحماسة لخدمة العلاقات بين البلدين وقدم مساهمة فريدة في إطار عمله لدفع التعاون بينهما نحو آفاق رحبة على جميع المستويات.

وفي تصريح للصحفيين، أشار السفير بيتالوكا إلى أنه شعر بالحب الكبير الذي يكنه الشعب السوري للشعب البرازيلي مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الثقافي.

حضر الحفل عدد من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بدمشق ومديري الإدارات بوزارة الخارجية والمغتربين.