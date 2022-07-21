الذهب إلى أدنى مستوياته منذ عام

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب العام.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 84ر1691 دولاراً للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل آب 2021 مسجلاً 40ر1689 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 6ر0 بالمئة إلى 40ر1690 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 54ر18 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 03ر854 دولاراً بينما زاد البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 20ر1867دولاراً.

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