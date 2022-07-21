الصين تندد باستقبال التشيك وفداً تايوانياً

نددت الصين باستقبال التشيك وفداً تايوانياً معتبرة أن هذه الخطوة تنتهك مبدأ صين واحدة الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة الصينية في براغ في بيان أمس إن زيارة ما يسمى رئيس البرلمان التايواني يو سي كون إلى التشيك “انتهاك لسيادة الصين ووحدة أراضيها” مضيفة إن الصين تدعو جمهورية التشيك إلى احترام المواقف الصينية والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسياسة صين واحدة.

وأعلنت السفارة أن بكين “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لكبح الميول الاستقلالية لتايوان”.

وتعتمد التشيك رسمياً سياسة صين واحدة على غرار سائر دول الاتحاد الأوروبي لكنها تحافظ على علاقات وثيقة مع الانفصاليين في تايوان.

وتؤكد الصين باستمرار رفضها التدخل في شؤونها الداخلية مشددة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية.