اللجنة المركزية للتعليم المهني تعقد اجتماعها الدوري الأول

الاتجاه نحو الانتاج والتشبيك مع مختلف المؤسسات التي تساهم في تفعيل التعليمات التنفيذية للقانون ٣٨ الخاص بإحداث التعليم المهني وورش الإنتاج، ومناقشة السياسة التربوية لطلاب التعليم المهني للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وغيرها من المحاور التي كانت ضمن جدول أعمال اللجنة المركزية للتعليم المهني التي عقدت اجتماعها الدوري الأول اليوم بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع.

وأوضح الوزير أن صدور التعليمات التنفيذية جاءت داعمة للقانون ٣٨ بحيث تنمي مهارات الطلاب وتساعدهم للدخول في سوق العمل، وتحسن الواقع الاقتصادي للطلاب والمدرسين، لافتاً إلى وجوب تقديم خدمات مناسبة لإعادة الإعمار، ودراسة إمكانية زيادة مهن لتغطية سوق العمل من الأيدي الماهرة، والعمل على تسهيل إمكانيات العمل، ومنح المزيد من الصلاحيات، وتحديد الهدف من التعليم المهني بما يتناسب واحتياجات سورية في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والزراعية.

وأوصت اللجنة بوضع روائز لاختيار مديري المدارس المهنية ومدرسيها، ورفع كفاءة الكوادر التدريسية في التعليم المهني وإجراء دورات لهم، وتجهيز المراكز التدريبية لتأهيل المدرسين، وتحديث وصيانة الالات بما يتلاءم مع عمليات الانتاج، وانشاء صالات عرض للمنتجات، واحداث مهن جديدة بما يتناسب مع حاجة سوق العمل والتوسع في نظام التعليم المزدوج ليشمل باقي المهن، وتوجيه الطلاب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة المجتمع المحلي ووسائل الإعلام بالتعريف بالتعليم المهني وأهميته.