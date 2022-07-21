انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد بيانات حكومية أظهرت طلباً أقل على البنزين في ذروة الموسم الصيفي.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أيلول أنهت جلسة التداول منخفضة 43 سنتاً لتسجل عند التسوية 106.92 دولارات للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم آب 1.96 دولار لتغلق عند 102.26 دولار للبرميل.

وتنقضي عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق مع نهاية جلسة اليوم.

وأغلقت عقود أيلول الأكثر نشاطاً عند 99.88 دولاراً للبرميل منخفضة 86 سنتاً.

وأظهرت البيانات أيضاً أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 446 ألف برميل الأسبوع الماضي بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.4 مليون برميل.

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