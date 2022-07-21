بحث تطوير الواقع الإداري لمشفيي الأطفال والبيروني

بين الدكتور رستم مكية مدير مشفى الأطفال الجامعي خصوصية العمل التمريضي في المشفى من حيث المهام والصعوبات والاحتياجات والصعوبات الفنية الهندسية والخدمية ، إضافة للمعوقات الإدارية كالروتين والإجراءات الإدارية ونقص عدد العاملين والعمال وقدم حلولا واقتراحات لتجاوز تلك الصعاب ومنها إعادة تنظيم وهيكلة الواقع الإداري والمرونة باليات العمل وزيادة التعويضات المالية للكوادر العاملة.

وذلك خلال ورشة لتوصيف واقع المشافي ( الصعوبات والحلول ) من قبل مدراء المشافي بحضور كل من وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان.