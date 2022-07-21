بكين تهدّد واشنطن بردّ حازم إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان

البعث – وكالات:

جدّدت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بالامتناع عن أي خطوات من شأنها انتهاك مبدأ “صين واحدة”، وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة لتايوان.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله اليوم: إن الصين أعربت مراراً عن موقفها القائم على المعارضة الشديدة لزيارة بيلوسي إلى تايوان، مشيراً إلى أنه في حال قامت الأخيرة بهذه الخطوة فإنها ستنتهك مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وستضرّ بشكل خطير بسيادة ووحدة الأراضي الصينية، وستكون بمنزلة ضربة خطيرة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، وسترسل إشارة كاذبة للقوى الانفصالية المؤيّدة لما يسمّى استقلال تايوان، محذراً من أنه في حال واصل الجانب الأمريكي التمسّك بموقفه فستتخذ الصين بالتأكيد تدابير فعّالة للردّ والتصدّي بحزم.

كذلك ندّدت الصين باستقبال التشيك وفداً تايوانياً، معتبرة أن هذه الخطوة تنتهك مبدأ صين واحدة الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة الصينية في براغ في بيان أمس: إن زيارة ما يسمّى رئيس البرلمان التايواني يو سي كون إلى التشيك “انتهاك لسيادة الصين ووحدة أراضيها”، مضيفة: إن الصين تدعو جمهورية التشيك إلى احترام المواقف الصينية والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسياسة صين واحدة.

وأعلنت السفارة أن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لكبح الميول الاستقلالية لتايوان.

من جهته جدّد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد تأكيد اهتمام الاتحاد الإفريقي الشديد بمواصلة تعميق الشراكة الصينية الإفريقية القوية وطويلة الأمد بالفعل.

ونقلت وكالة شينخوا عن البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي قولها في بيان: إن محمد أكد لدى تسلّمه خطاب تعيين هو تشانغ تشون رئيساً جديداً للبعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي في مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن العلاقات بين إفريقيا والصين تعدّ أنموذج العصر.

وأضاف محمد: إن الاتحاد الإفريقي على استعداد للعمل عن كثب مع الصين لتسريع تنفيذ نتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، والتعاون في إطار الحزام والطريق من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للشعوب الإفريقية والشعب الصيني.

من جانبه، نوه تشون بالدور المهم للاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن الصين تولي اهتماماً كبيراً لتنمية علاقاتها معه وترغب في تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون العملي بين الجانبين ودفع العلاقات إلى مستوى جديد.