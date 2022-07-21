خزيم يبحث مع السفير الإيـرانـي التعاون المشترك في مجالات النقل

بحث وزير النقل زهير خزيم مع السفير الإيرانــي بدمشق مهدي سبحاني والوفد المرافق له مجالات التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات النقل المختلفة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تقديم تسهيلات حركة النقل بين البلدين وخاصةً مواضيع الزيارة والحج ، وتبادل الخبرات واستثمار كافة الجهود لخدمة المواطنين وتعزيز جوانب التنمية الإقتصادية في شرايين النقل الحيوية ، كما دعا لزيادة اللقاءات وخاصةً مايتعلق بالجوانب الفنية بين المعنيين بما يخدم ويحقق مصلحة الشعبين الشقيقين .