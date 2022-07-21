زاخاروفا: واقع اليوم تعدّد الأقطاب.. وموسكو وشركاؤها في “بريكس” بديل للنظام العالمي الغربي

البعث – وكالات:

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن واقع اليوم هو تعدّد الأقطاب، حيث تمثل موسكو وشركاؤها في “بريكس” بديلاً عن النظام العالمي الغربي “القائم على القواعد”.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لها اليوم الخميس، حيث تابعت: “يحاول المسؤولون الأمريكيون في الأيام الأخيرة، وكأنهم يقنعون الجميع، وربما في البداية أنفسهم، أن روسيا في (عزلة تامة) ومنفصلة عن (بقية العالم). إلا أنهم، وإذا كانوا يعتبرون أنفسهم (بقية العالم)، فإن العزلة في حقيقة الأمر هي العزلة الذاتية لواشنطن وبروكسل ولندن”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بالفعل مستعدة لدعم أي مغامرة لواشنطن، لكن، والحديث لزاخاروفا، “إذا نظرنا للأمور بعقلانية، فإن معظم دول العالم لا تدعم العقوبات المناهضة لروسيا، وتسعى للحفاظ على علاقات طبيعية معها”.

وقالت زاخاروفا: “واقع اليوم هو تعدّد الأقطاب، حيث تمثل موسكو، مع شركائها في (بريكس)، بديلاً جذاباً للنظام العالمي الغربي السيئ السمعة (القائم على القواعد)”.

وشدّدت المتحدثة باسم الخارجية على أن البيت الأبيض لم ولن ينجح في “إلغاء” روسيا، وقالت: من الصعب على الولايات المتحدة “إلحاق الهزيمة” بروسيا أو “تركيعها” أو “تمزيق الاقتصاد” الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس أن التاريخ العالمي ينتقل إلى مرحلة جديدة، حيث يمكن للدول ذات السيادة الحقيقية فقط إظهار ديناميكيات نمو عالية.

ولفت الرئيس بوتين، الانتباه إلى أن “التحولات الثورية حقا تكتسب الزخم والقوة أكثر فأكثر”، مشيراً إلى أنه “لا رجعة في هذه التغييرات الهائلة”.