سيارة كهربائية رخيصة الثمن من هيونداي

مع تزايد حدة المنافسة بين شركات صناعة السيارات لإنتاج سيارات كهربائية بأسعار مناسبة للجميع، فقد انضمت شركة هيونداي بإعلان خطتها لطرح مركبة صغيرة بسعر لا يتجاوز 20 ألف يورو (20 ألفًا و500 دولار أميركي)، وأكدت الشركة، خلال الأيام الماضية، إنتاج سيارة كهربائية صغيرة بسعر معقول، لكنها ستكون متاحة في الأسواق الأوروبية فقط، حسب موقع إلكتريك، وأكد رئيس قسم التسويق في الشركة أندرياس كريستوف هوفمان أن الشركة ستطوّر سيارة صغيرة تعمل بالبطارية، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصبح جاهزة للإنتاج، وستستهدف استبدال سيارة “هيونداي آي 10″، وهي سيارة هاتشباك صغيرة.