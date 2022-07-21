من معمل السكر .. وزير الصناعة يكشف عن خطة للتوسع بزراعة الشوندر

من معمل السكر .. وزير الصناعة يكشف عن خطة للتوسع بزراعة الشوندر

حماة – حسان المحمد

أطلع وزير الصناعة المهندس زياد صباغ على سير عمليات تصنيع مادة السكر في معمل السكر وذلك بعد توقف دام نحو ٨ سنوات.

ولفت الوزير صباغ إلى خطة للعام القادم بالتوسع في زراعة الشوندر السكري لاسيما أنه محصول استراتيجي وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل للفلاحين وتشجيعهم على الزراعة بأسعار مرضية.

من جانبه أشار المحافظ المهندس محمد طارق كريشاتي (قبل التعديل الرئاسي )إلى أهمية عودة المعمل إلى الإنتاج بعد أن قدمت المحافظة كافة الإمكانيات لدعم هذا المحصول من مستلزمات انتاج وخصوصاً المحروقات بهدف عودة تشغيل المعمل واعادة عجلة الإنتاج وتشغيل اليد العاملة والاستفادة من مخلفاته بتأمين مادة الخميرة والكحول.

مدير عام الشركة المنهدس إبراهيم نصرة مدير عام الشركة استعرض للوفد عمليات التسويق للمحصول، مؤكداً أنه سيتم زيادة كميات التصنيع خلال الأيام القادمة.

بدوره المهندس سعد العلي مدير عام مؤسسة السكر بين أن التقديرات الأولوية لإنتاج مادة السكر الأبيض تقدر بنسبة 10% اي بمعدل 9200 طناً.