موسم أهلاوي سلوي حافل وأكاديمية دولية بإشراف “أبو شقرة”

حلب- محمود جنيد

ينتظر السلة الأهلاوية موسم مقبل حافل على صعيد الفريق الأول، ويسبقه استحقاق كأس الجمهورية المطلوب رفعه وإيداعه خزائن النادي بأي ثمن.

عضو مجلس الإدارة مشرف اللعبة فراس مصري أوضح لـ “البعث” أن المدرب فؤاد أبو شقرة هو الخيار المتفق عليه لقيادة دفة الفريق الأول الموسم المقبل، وكانت هناك خطوة عملية سارت باتجاه التعاقد معه رسمياً، إذ تم الاجتماع به والتباحث بمختلف الأمور التي تخص اللعبة بشكل عام، والسبل الكفيلة باستعادة ألقها على جميع المستويات والفئات.

أما الخطة المتعلقة بكأس الجمهورية فقد لفت مصري إلى أنها مثار نقاش، فهناك من يرى أن يقود الفريق لهذا الاستحقاق مدرب محلي، وتحديداً عثمان قبلاوي.

وأشار مشرف السلة الأهلاوية إلى أن هناك عملاً وتطلعات كبيرة للموسم المقبل الحافل بالبطولات التي تم تثبيت المشاركة فيها بهدف المنافسة والظهور المشرف: (بطولة السوبر ليغ الآسيوي، بطولة الأندية العربية، بطولة دبي الدولية، بطولة غرب آسيا)، إضافة للتفكير باتجاه إعادة إطلاق بطولة حلب الدولية، وافتتاح أكاديمية دولية بكرة السلة في حلب بالتشاركية مع المدرب أبو شقرة صاحب الفكرة.

وبخصوص الإشاعات المتداولة حول استنزاف فريق السلة الأول لميزانية صالة النادي التي تأخر إنجازها، فقد نفى مصري ذلك بصفة قطعية، مشدداً على أن الشركة الراعية حددت ميزانيات للعبتي السلة والقدم، وللصالة التي تستكمل ورشات شركات الجهة الراعية إنجازها.