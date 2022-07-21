نهائي كأس سلة السيدات.. الثورة للدفاع عن لقبه والوحدة لاستعادة الأمجاد

تتجه أنظار محبي السلة الأنثوية السورية اليوم إلى صالة الفيحاء في دمشق لمتابعة المباراة النهائية لكأس الجمهورية بكرة السلة للسيدات التي ستجمع الثورة (حامل اللقب) مع الوحدة عند السادسة مساء.

المباراة لن تكون مثل المباريات السابقة للكأس، خاصة أن الثورة تأهل للنهائي بعد أن تجاوز قاسيون بنصف النهائي، في حين وصل الوحدة للنهائي بعد أن لعب مباراة واحدة فقط فاز فيها على بردى، وتأهل للنهائي بعد اعتذار سلة تشرين عن خوض مباراة نصف النهائي.

الفريقان يضمان في صفوفهما نخبة من لاعبات السلة السورية، لاسيما الثورة الذي يسعى للمحافظة على لقبه للمرة الثالثة على التوالي، كما يسعى لجمع الثنائية بعد أن توّج مؤخراً بلقب الدوري على حساب تشرين، قوة الثورة تكمن بتكامل اللاعبات، وقوة دكة الاحتياط، ومن جهته الوحدة بدت لمسات المدربة اليزابيث سيمون تظهر بشكل واضح على أداء الفريق، فعمدت إلى تحسين النواحي الدفاعية، والسرعة بنقل الكرة في الهجوم، وسيعتمد الفريق على حيوية نشاط الشابات: جولي خريم، وآية محمد، وبيرفين ججو، ولارا جوخه جي، حيث يسعى الفريق لاستعادة الأمجاد، والتأكيد لعشاقه ومحبيه أنه مازال رقماً صعباً على الساحة السلوية الأنثوية.

مساعد مدرب الثورة طاهر مهنا أكد لـ “البعث” أن فريقه جاهز للمباراة، والطموح هو المحافظة على اللقب رغم قوة الوحدة ولاعباته المميزات، فهو يمتلك لاعبات احتياط على مستوى عال، ولديه الطموح للفوز باللقب، وهو قادم بقوة لاستعادة أمجاده، واعتلاء منصات التتويج.

من جهتها أعربت مدربة الوحدة اليزابيث سيمون عن تفاؤلها بقدرة فريقها على الفوز باللقب بعد غياب طويل عن منصات التتويج، مبيّنة أن لاعبات الفريق الناشئات قادرات على مواجهة لاعبات الثورة الخبيرات.

الجدير بالذكر أن الفريقين التقيا بالدوري هذا الموسم وتبادلا الفوز، ففاز الوحدة بالذهاب، والثورة بالإياب، كما فاز الثورة على الوحدة بنهائي الكأس في موسم 2018 بفارق نصف سلة (54-53).

عماد درويش