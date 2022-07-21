وصول ناقلة نفطية بمليون برميل خام

طرطوس – وائل علي

أمت مرابط ميناء بانياس النفطي من صباح اليوم الخميس ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام، وأكدت مصادر مطلعة لـ”البعث” أن عمليات التفريغ ستبدأ اليوم الخميس بعد انتهاء من الإجراءات والعمليات البحرية والفنية اللازمة.

يشار إلى أن هذه الناقلة هي الخامسة بعد سريان مفاعيل الخط الإئتماني الإيراني، وذلك إثر انحباس التوريدات النفطية الذي شهده القطر قبل ما يقارب الشهرين، ويعوّل على وصول المزيد من النواقل ما يعزز استقرار السوق المحلية في قادمات الأيام، وانعكاس ذلك على تقليص زمن وصول رسائل البنزين والمازوت والغاز، إضافة إلى تخفيف حدة التقنين.