إطلاق ورشة عمل مرشدات التعريف بالبروتوكولات العلاجية الدوائية المحدثة للأورام

بين وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش أن الوزارة تجتهد في وضع وتطوير بروتوكولات علاج وطنية موحدة مواكبة للمستجدات العالمية الخاصة بالعلاجات الكيمياوية والشعاعية والهرمونية بهدف إتاحة خيارات علاجية متعددة تحسن من فرص شفاء المرضى مع تحسين نمط الحياة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مرشدات ومعايير التعريف بالبروتوكولات الوطنية العلاجية الدوائية المحدثة للأورام 2022 التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان والرابطة السورية لأطباء الأورام وذلك بهدف الوصول إلى تطبيق موحد على المستوى الوطني للبروتوكولات المحدثة المعتمدة من قبل وزارة الصحة ونشرها وتعميمها.

وأشار الدكتور الغباش إلى أهمية الورشة للتعرف على أحدث المستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي لتدبير الأورام ليصار إلى تطبيقها في البروتوكولات الوطنية العلاجية إضافة إلى خلق فرص دائمة لتواصل الأطباء والعاملين الصحيين وتبادل الخبرات بينهم وتطوير أدائهم في مجال التشخيص والعلاج بما ينعكس أخيراً على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أقصى الإمكانيات المتاحة.