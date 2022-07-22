الصين تدعو للرفع الفوري للإجراءات القسرية المفروضة على سورية

نقلت وكالة شينخوا عن داي بينغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قوله أمس في مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الإنسانية في سورية: “لقد دعمنا دائما الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية إلى سورية بما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة” محذراً مما تسببت به الإجراءات القسرية الأحادية من آثار سلبية لا حصر لها على التعافي الاجتماعي والاقتصادي والتنمية في سورية من خلال إعاقة عمل الوكالات الإنسانية الدولية في البلاد.

وشدد على أن “مثل هذه الإجراءات أصبحت أهم عقبة أمام حل القضية الإنسانية السورية وبالتالي يجب رفعها بشكل فوري وكامل ويجب على مجلس الأمن أن يضع أحكاماً واضحة لتحقيق هذه الغاية”.