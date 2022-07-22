انطلاق المرحلة التاسعة للدوري السنوي لفروسية قفز الحواجز

انطلقت المرحلة التاسعة من بطولة الدوري السنوي لفروسية قفز الحواجز اليوم والتي ينظمها الاتحاد العربي السوري للفروسية بالتعاون مع نادي الباسل للفروسية في الديماس .

وفاز بالمراكز الخمسة الأولى على التوالي في المباراة الأولى المخصصة لفئة الأطفال والتي اقيمت بنظام الزمن المثالي كل من الفارس الفريد النقري من نادي يعفور والفارس بشر الغفير من نادي الجيش والفارس عبد الهادي أسعد من نادي الشرطة والفارس عمر الغفير من نادي الجيش ثم الفارسة حلا شعبان من نادي الجيش .

وتوج الفرسان الفائزين مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة اللواء محسن عباس ورئيس مجلس إدارة نادي باسل الأسد للفروسية في حماة الدكتور غانم برازي والمفوض الدولي عبد اللطيف الشيخ ورئيس لجنة التحكيم جهاد مرعي وعضو لجنة المفوضين السيدة رشا ريمه.