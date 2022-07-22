انطلاق فعاليات معرض”سورية الدولي للبترول”

دمشق- سانا:

بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات انطلقت مساء اليوم على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة “سيربيترو 2022”.

ويهدف المعرض الذي افتتحه وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سورية ووضع الخطط الاستراتيجية والمخططات الرئيسة لقطاع النفط والطاقة وإتاحة الفرصة للمستثمرين والمهتمين من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار التي تسهم في تسليط الضوء على مستقبل قطاع الطاقة.

ويفتح المعرض الذي يستمر أربعة أيام أبوابه يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساء والمواصلات مؤمنة من جانب المتحف الوطني بدمشق.

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