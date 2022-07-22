بيسكوف يطالب برفع العقوبات لإيصال الحبوب للأسواق العالمية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ضرورة رفع العقوبات عن بلاده بما يسهم بوصول الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة انترفاكس عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي اليوم: إن كمية الحبوب الأوكرانية الموردة إلى العالم صغيرة نسبياً ولن تقدم دعماً حاسماً إلا أنه من المهم أن تصل تلك الحبوب إلى الأسواق العالمية لكن المهم أيضاً أن تصل الكميات الإضافية من الأسمدة والحبوب الروسية من خلال رفع الحظر المطبق عليها.

وأشار بيسكوف إلى توجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى تركيا لتوقيع اتفاقية تتعلق باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان في إسطنبول اليوم برعاية الأمم المتحدة وتركيا اتفاقاً بشأن تصدير الحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود مع إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول للإشراف على ذلك.