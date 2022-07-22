تواصل عمليات استلام بذار القمح بدرعا

بين مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا المهندس سامر الزامل أن إجراءات التسويق تسير بوتيرة جيدة وسط إجراءات ميسرة لجهة سرعة الاستلام من الفلاحين المتعاقدين ودفع الثمن التشجيعي من قبل الدولة عن طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني في إزرع.

وقد وصلت الكميات المسوقة من بذار القمح لصالح فرع المؤسسة حتى اليوم إلى 15649 طناً.

وأشار الزامل إلى أن فرع إكثار البذار يقوم بالتوازي مع استلام القمح بغربلة وتعقيم الأقماح المسوقة لحمايتها من الإصابات الحشرية وتخزينها بما يكفل تأمين البذار للفلاحين للموسم القادم بالمواصفات المطلوبة.

وتجاوز الفرع بهذه الكميات المسوقة الخطة المقررة بداية الموسم الحالي البالغة 12 ألف طن بحدود 3649 طناً.