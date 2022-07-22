خروج رتل آليات للاحتلال الأمريكي من الحسكة إلى العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً من قاعدتها غير الشرعية في مطار خراب الجير بالحسكة إلى الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر محلية من ريف رميلان أن رتلاً مؤلفاً من 156 آلية منها 40 سيارة تبريد وأكثر من 50 ناقلة تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعدداً من سيارات الهمر المعطوبة وبعضها يحمل أجهزة ضخمة مغطاة بشوادر توجه عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق، وأضافت المصادر “إن الرتل رافقته 25 مدرعة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال لحمايته”، كما بينت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي تعمل على إخراج الأسلحة والآليات المعطوبة إلى قواعدها الرئيسية في العراق وأحياناً تستبدلها بأخرى جديدة كما أن الشاحنات المبردة تعود وتدخل الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية محملة بالغذاء والدواء وغيرها من المواد اللوجستية لدعم جنود الاحتلال في المنطقة.