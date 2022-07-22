رحيل الفنان والنحات عبد الله السيد

نعت وزارة الثقافة والاتحاد العام للفنانين التشكيليين في سورية وكلية الفنون الجميلة والفنانون التشكيليون الفنان التشكيلي السوري الدكتور النحات عبد الله السيد، والفنان من مواليد مدينة مصياف 1941 تخرج في قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 1971 وحصل على دبلوم الدراسات المعمقة بعلم الجمال عام 1977 في باريس وشهادة المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 1980.

ومع دراسته الفنون الجميلة درس في قسم الفلسفة والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة دمشق عام 1965 وعمل أستاذاً في كلية الفنون الجميلة ورئيساً لقسم النحت فيها وأستاذ علم الجمال والنقد في الدراسات العليا بالكلية.

والنحات السيد عضو في لجان التحكيم والإشراف على المهرجانات الفنية والنصب التذكارية وله العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات الفكرية والفنية عن الفن التشكيلي السوري وعلم الجمال وتاريخ الفن.

ونفذ السيد الكثير من النصب التذكارية والتماثيل في العديد من المدن السورية أشهرها نصب صلاح الدين الأيوبي في مدينة دمشق 1992 ونصب الشهداء بدرعا 1990 كما نفذ نصب سفينة نوح الدمشقي في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2001.

وشارك الفنان السيد في العديد من المعارض الجماعية والملتقيات المحلية والدولية ومنها الملتقى الدولي للنحت في اللاذقية بمنحوتة “شرخ المحبة” عام 1998 وملتقى النحت الثالث في محافظة دمشق بمنحوتة “سفينة نوح الدمشقي رقم 1” عام 1998 وملتقى للفنانين الدوليين بالولايات المتحدة بمنحوتة “سفينة نوح الدمشقي رقم 2” عام 2001 وملتقى أساتذة النحت بجامعة دمشق بمنحوتة “راهوم جنين” عام 2002 وملتقى إهدن للتصوير والنحت في لبنان بلوحة جدارية “سفارة أوروب” عام 2002 وملتقى مدينة المعارض بدمشق بمنحوتة “الطوفان” عام 2003 وملتقى أساتذة النحت في جامعة دمشق بلوحتين جداريتين “حيرة وسفارة أوروب” عام 2004.

وحصد الراحل الكبير العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لمسابقة نصب الشاعر أبي تمام في مدينة جاسم بمحافظة درعا والجائزة الثانية لمسابقة صلاح الدين الأيوبي بدمشق والجائزة الكبرى لبينالي المحبة في اللاذقية عام 2001.