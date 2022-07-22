روسيا: الاحتلال الأمريكي ينهب موارد سورية

جددت روسيا تنديدها بمواصلة قوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية نهب الموارد الطبيعية السورية من حبوب ونفط.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة قوله اليوم خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة “إن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي في شمال شرق سورية”.

وأوضح بوليانسكي أن المناطق الوحيدة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية تقع شرق نهر الفرات حيث ينهب المحتلون الأمريكيون الحبوب والنفط بشكل يومي.. ومنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب البلاد التي يحتلها تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي.

 

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