روسيا: الاحتلال الأمريكي ينهب موارد سورية.. والصين تدعو لرفع الإجراءات”القسرية”

جددت روسيا تنديدها بمواصلة قوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية نهب الموارد الطبيعية السورية من حبوب ونفط.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة قوله اليوم خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة “إن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي في شمال شرق سورية”.

وأوضح بوليانسكي أن المناطق الوحيدة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية تقع شرق نهر الفرات حيث ينهب المحتلون الأمريكيون الحبوب والنفط بشكل يومي.. ومنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب البلاد التي يحتلها تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي.

وتنشر الولايات المتحدة قوات احتلال في أجزاء من الأراضي السورية حيث تقوم بشكل يومي بنهب مواردها الطبيعية.

في الحسكة، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً من قاعدتها غير الشرعية في مطار خراب الجير بالحسكة إلى الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر محلية من ريف رميلان بأن رتلاً مؤلفاً من 156 آلية منها 40 سيارة تبريد وأكثر من 50 ناقلة تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعدداً من سيارات الهمر المعطوبة وبعضها يحمل أجهزة ضخمة مغطاة بشوادر توجه عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وأضافت المصادر “إن الرتل رافقته 25 مدرعة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال لحمايته”، وبينت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي تعمل على إخراج الأسلحة والآليات المعطوبة إلى قواعدها الرئيسية في العراق وأحياناً تستبدلها بأخرى جديدة كما أن الشاحنات المبردة تعود وتدخل الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية محملة بالغذاء والدواء وغيرها من المواد اللوجستية لدعم جنود الاحتلال في المنطقة.

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